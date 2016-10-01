18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи правильно отменили гол "Локомотива"

"Локомотив" - "Арсенал". "Локомотив" - "Арсенал". "Локомотив" - "Арсенал". "Локомотив" - "Арсенал".
"Локомотив" - "Арсенал".
0
0
0

На 66-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив""Арсенал" правильно поступила судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым, не засчитав гол Коломейцева из-за офсайда. В соответствии с существующими методическими инструкциями первый ассистент Алексей Стипиди, не будучи уверенным, от игрока какой из команд полетел мяч в направлении Коломейцева, прежде чем зафиксировать положение "вне игры", несколько секунд обсуждал случившееся на поле с арбитром. Судья-помощник определил, что автор гола оказался за линией офсайда, а Сельдяков, в свою очередь, увидел, что пас ему сделал партнер по "Локомотиву". В итоге общими усилиями судьи вынесли верное решение, отменив взятие ворот. (Александр БОБРОВ)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247693/

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ