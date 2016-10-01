Судьи правильно отменили гол "Локомотива"

На 66-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Арсенал" правильно поступила судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым, не засчитав гол Коломейцева из-за офсайда. В соответствии с существующими методическими инструкциями первый ассистент Алексей Стипиди, не будучи уверенным, от игрока какой из команд полетел мяч в направлении Коломейцева, прежде чем зафиксировать положение "вне игры", несколько секунд обсуждал случившееся на поле с арбитром. Судья-помощник определил, что автор гола оказался за линией офсайда, а Сельдяков, в свою очередь, увидел, что пас ему сделал партнер по "Локомотиву". В итоге общими усилиями судьи вынесли верное решение, отменив взятие ворот. (Александр БОБРОВ)