15:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи правильно не засчитали гол ЦСКА

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На 34-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ростов" верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот гостей. Игрок ЦСКА Ионов располагался за линией офсайда и активно участвовал в эпизоде. Судья Кирилл Левников и первый ассистент Андрей Глот правильно зафиксировали положение "вне игры", и гол отменили.

Отметим, что на 15-й минуте второй ассистент Александр Кудрявцев ошибочно определил офсайд у одного из футболистов гостей и сорвал атаку "Ростова". (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча ЦСКА - "Ростов"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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kopot

funyaka, я правильно понял, что ты не смог ответить на этот вопорос и просто опорожнил свой кишечник..))

16:27

allehandro

Правильно в пользу Спартака

15:54

shpasic

в правилах игры на сайте ФИФА есть хорошая подборка схем с офсайдами. когда нужно фиксировать, а когда не нужно.

15:33

funyaka

kopot = примерно такой уровень понимания правил футбола у всех болел конейЖВ, спасибо что наглядно нам его показал:)

15:33

kopot

вопрос знатокам..после удара мяч попал в ногу игрока Ростова и потом попал в ворота.Какая разница был ли Ионов в офсайде, если мяч в ворота попал от ноги ростовского игрока?

15:26

shpasic

не зря с Мутко судьи встречались)

15:20

marksan

Что ещё может написать спартаковский Бобров? Очередную глупость!

15:19

alex-ls

а чего пеналь не поставили в ворота цска? ах да это же бобров...

15:19

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