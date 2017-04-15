Судьи правильно не засчитали гол ЦСКА

На 34-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ростов" верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот гостей. Игрок ЦСКА Ионов располагался за линией офсайда и активно участвовал в эпизоде. Судья Кирилл Левников и первый ассистент Андрей Глот правильно зафиксировали положение "вне игры", и гол отменили.

Отметим, что на 15-й минуте второй ассистент Александр Кудрявцев ошибочно определил офсайд у одного из футболистов гостей и сорвал атаку "Ростова". (Александр БОБРОВ)

Текстовая трансляция матча ЦСКА - "Ростов"