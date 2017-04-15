Судьи правильно не засчитали гол ЦСКА

На 34-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ростов" верное решение приняла бригада арбитров, не засчитав взятие ворот гостей. Игрок ЦСКА Ионов располагался за линией офсайда и активно участвовал в эпизоде. Судья Кирилл Левников и первый ассистент Андрей Глот правильно зафиксировали положение "вне игры", и гол отменили.
Отметим, что на 15-й минуте второй ассистент Александр Кудрявцев ошибочно определил офсайд у одного из футболистов гостей и сорвал атаку "Ростова". (Александр БОБРОВ)
kopot
funyaka, я правильно понял, что ты не смог ответить на этот вопорос и просто опорожнил свой кишечник..))
16:27
allehandro
Правильно в пользу Спартака
15:54
shpasic
в правилах игры на сайте ФИФА есть хорошая подборка схем с офсайдами. когда нужно фиксировать, а когда не нужно.
15:33
funyaka
kopot = примерно такой уровень понимания правил футбола у всех болел конейЖВ, спасибо что наглядно нам его показал:)
15:33
kopot
вопрос знатокам..после удара мяч попал в ногу игрока Ростова и потом попал в ворота.Какая разница был ли Ионов в офсайде, если мяч в ворота попал от ноги ростовского игрока?
15:26
shpasic
не зря с Мутко судьи встречались)
15:20
marksan
Что ещё может написать спартаковский Бобров? Очередную глупость!
15:19
alex-ls
а чего пеналь не поставили в ворота цска? ах да это же бобров...
15:19