19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судьи будут получать премию в 50 тысяч рублей при оценке от 8,3 за игру

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РФС на своем официальном сайте сообщил о принятых на исполкоме решениях по изменению порядка оплаты работы судей и ассистентов арбитров в премьер-лиге. Арбитрам назначается с января 2017 года ежемесячная выплата на самоподготовку, медицинские и восстановительные процедуры в размере 30 000 рублей. Оплата за судейство одной игры для судей составит 65 000 рублей, для ассистентов судей – 30 000 рублей.

Бонус за качество судейства одной игры для судей – 50 000 рублей, для ассистентов судей – 25 000 рублей в зависимости от полученных оценок. При оценке 8,3 и выше – бонус 100 процентов, оценка 8,2 – бонус 50 процентов, оценка 8,1 и ниже – бонус не выплачивается.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85621.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Осталось узнать,сколько будет получать тот,кто будет ставить эти оценки...

22:09

EVIL915

А если хреново отсудил - всё равно 65 тыш??? Надо так - судишь грамотно и профессионально получаешь 115, судишь с пристрастием - за свой счёт...

20:47

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