Судьи будут получать премию в 50 тысяч рублей при оценке от 8,3 за игру

РФС на своем официальном сайте сообщил о принятых на исполкоме решениях по изменению порядка оплаты работы судей и ассистентов арбитров в премьер-лиге. Арбитрам назначается с января 2017 года ежемесячная выплата на самоподготовку, медицинские и восстановительные процедуры в размере 30 000 рублей. Оплата за судейство одной игры для судей составит 65 000 рублей, для ассистентов судей – 30 000 рублей.

Бонус за качество судейства одной игры для судей – 50 000 рублей, для ассистентов судей – 25 000 рублей в зависимости от полученных оценок. При оценке 8,3 и выше – бонус 100 процентов, оценка 8,2 – бонус 50 процентов, оценка 8,1 и ниже – бонус не выплачивается.