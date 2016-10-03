Судейско-инспекторский комитет РФС не будет рассматривать работу Иванова на матче "Зенит" - "Спартак"

Судейско-инспекторский комитет РФС сегодня рассмотрит работу арбитров в первых девяти турах чемпионата России. Об этом сообщил председатель комитета Николай Левников. По его словам, отдельно работа Сергея Иванова на матче 9-го тура чемпионтата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) рассмотрена не будет. После этой встречи генеральный директор красно-белых Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел.
- Работа Иванова не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче "Зенита" и "Спартака", то руководитель департамента конечно же расскажет об этом.
Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"
tarkys
Сядут келейно кружком, перетрут, подобьют и разойдутся, вольным судьям не указывают с ними договариваются.
15:01 3 октября
fcsm_Z
Газеты пестрили заголовками на тему судейства в матче Зенит - Спартак, интернет бурлил комментариями, а С. Иванова грызла одна мысль: "Почему я так мало попросил, они бы больше заплатили".
14:24 3 октября
Шанталь
Вспомним матч Спартак-Краснодар.Сначала,перед штрафной Краснодара спартаковец сыграл рукой,но судья этого почему то *не заметил*,а через несколько секунд Спартак забил гол.Почему то Спартак это не хочет вспоминать.
14:11 3 октября
Вопреки
Рассмотрите, выбирая матчи по собственному усмотрению или по-честному ? Если по второму, то уж, пожалуйста, ответьте и дайте оценку арбитража матчей "Ростова" в Питере, Грозном и Краснодаре, где ростовчан откровенно топили по одному и тому же сценарию - удаление, пеналь и игнорирование грубых нарушений со стороны хозяев... Таким беспределом у дончан отобрали минимум 5 очков... И все молчали на фоне нынешних истерик спартаковской "семьи" решал. Да, питерским и ЦСКА постоянно подсуживают, особенно в домашних матчах... и это даже не обсуждается. А что мало арбитры подарили очков "Спартаку" в прошлом и нынешнем сезоне, или адм.ресурсникам с главными болелами в Кремле и Правительстве, все можно ? Дончане в первом тайме вели 2-0 без шансов для "Зенита"... и потом переворот судейский - удаление Гацкана, левый пенальти, не удаление Гарая, оставление без внимания грубые нарушения правил хозяевами... И все на глазах Мутко и Миллера, озабоченных началом матча. Потом тоже самое в матче в Грозном и Краснодаре. Почему НИКТО шум не поднимал и господин Валентин Иванов не давал комментарий и не ставил оценки бригаде арбитров ? Или просто "Ростов" маленький клуб без бабла и крыши в Кремле и Правительстве ? Позорники. Как бы в следующем туре Иванов с Мутко не дали команду арбитрам исправляться в пользу "Спартака" в матче с тем же "Ростовом", который откровенно топят в гостевых поединках ! А-У, господа Мутко, Левников и В. Иванов - доколе ???
14:01 3 октября
foreverCSKAforever
Конечно не будет. Иванову еще работать и работать.
13:44 3 октября
gong
А где тренер сборной?
13:32 3 октября
slgeo
Platinum1991, шоб у тебя шаблон в ворде сломался
13:21 3 октября
Петя
зенит-супер-чемпион зенит в глубокой жо.. после того, как Путин дал понять миллеру, что хватит воровать деньги из бюджета! Теперь питерская шушера делает игру за счет покупки судей!!!
13:14 3 октября
Ботаникум
Что Левников, что Иванов, хотя, возможно, и читали в детстве "Что такое хорошо?..." В.Маяковского, но КОНЪЮНКТУРНУЮ фишку секут исключительно тонко, сообразуясь с начальственными "ветрами" из главных кабинетов. Эти ребята точно знают, из ЧЬИХ РУЧЕК получают "пайку" и ЧЬЁ ВСЁ надо облизывать!!!
13:13 3 октября
Петя
Прикормленное болото сделает всё так как скажут Гиллер и Минер, теперь они полностью подмяли под себя РФС и весь российский футбол!
13:11 3 октября
ddf
Москва достала ныть. Научитесь играть, тогда и будет результат.
12:49 3 октября
зенит-супер-чемпион
какой -такой фол кришито? смуглый пятачок сам завалился , симулируя нарушение. кришито спецом руки убрал в сторону, чтобы показать , что нарушения не было. просто пятачок не успевал к мячу. на мяче первым был ломбертс.а вони домашние животные развели на всю страну. за бугром ржут над ромбовидными уже который год. играть не умеют. надеются только на судьишек. иванов кстати терпел постоянные наезды со стороны глушака и др. крючкохвостых, прощал им грубость и хамство на поле. как к терпиле к нему соответственно и отнеслись ромбосектанты.
12:29 3 октября
Mavr03
футбол2018 Обидели псевдонародных! Опять! Московских девочек лишили невинности!!Обеих и сразу! ******************************************************************************************************************************************************* молчал бы уж,голубой.............,ах извини,как Птичка ваша вещует,лазурный: )))))
12:26 3 октября
pavlenti
Чего-то я перестал понимать правила российского футбола.....вся страна видела пакости судьи Иванова, а на выходе полный ноль!
12:22 3 октября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Platinum1991, нет сил читать столько ереси ЗАГЛАВНЫМИ буквами. но в конце должно быть "УРА", инфа про мутку и про знамя рус футбола. где все это???
12:08 3 октября
футбол2018
Обидели псевдонародных! Опять! Московских девочек лишили невинности!!Обеих и сразу!
12:00 3 октября
Platinum1991
Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. А как Ростов в Питере ДУШИЛИ, будет ПОХЛЕЩЕ, чем слегка придушили Спартак! Но и этого оказалось достаточно, чтобы Зенит украл у Спартака ПОБЕДУ! Так судить и чудить НЕЛЬЗЯ!!! А что ЗАЯВЛЯЕТ председатель комитета Николай Левников??? Мы ничего рассматривать не будем. ПОЧЕМУ??? А потому что его и Виталия Мутко такое судейство УСТРАИВАЕТ. А Мутко, как в рот воды НАБРАЛ. Вспомните, как он раньше возмущался, а сейчас молчком сидит и выжидает, когда пар весь выйдет и ВСЁ вернётся НА КРУГИ СВОЯ Газпромовские! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? НАДО ВВОДИТЬ ВИДЕО ПОВТОРЫ!!! Кто с судейством будет РАЗБИРАТЬСЯ??? Работа СУДЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА РФС просто ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ! Из года в год, и ВСЁ ХУЖЕ и ХУЖЕ, и НАГЛЕЕ и ПОДЛЕЕ!!! Так судить и ЧУДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Надо с этим разбираться и наводить порядок! В России МНОГО делается для развития футбола, а СУДЕЙСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РФС тащит весь наш футбол ВНИЗ в ПРОПАСТЬ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы. Цена вопроса и судьи свистят нужный результат! Всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО московскими командами и Зенитом и на год уже ВПЕРЁД!!! Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! Много ШУМА из НИЧЕГО! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
11:59 3 октября
Seraffim
Кто бы сомневался...... ну, получат неуд и будут продолжать свое черное дело. Можно не сомневаться, что газпром-судейство продолжиться и в дальнейшем.
11:41 3 октября
crazysun78
так у них делешка после 9го тура??
11:23 3 октября
Pretender
«Я хочу напомнить, что полтора года назад наоборот слышали, что надо удержать курс от падения, потому что девальвация — это плохо.////// А хоть и ржет. А хоть не ржет. Срыв атаки был? Был. С пола надо удалять? Надо. Забил бы Спартак? Не факт. Оставить фол без внимания? Получите на Европах - тогда и вы не плачьте.
11:23 3 октября
Kupservas
А зачем? Цель достигнута...
11:21 3 октября
vaysman
гинер то, походу, прав был!?
11:20 3 октября
Хулио из Гондураса
пошливы Откуда все взяли фол на Промесе ??? Да, Кришито прикоснулся руками к телу Промеса, но не было захвата кистями и давления на тело игрока. ======================================================================================================== А в чём смысл этого касания? Без захвата, без давления тянет ручонки с целью погладить чужой животик? Почему рука Киришо вдоль не своего тела, а чужого, причём конкретно - как шлагбаум? Раз так провокационно размахиваешь руками - будь любезен отвечать.
11:18 3 октября
Баск
Весь мир ржет над Спартаком. Где-то, кто-то не дал мелкое и спорное нарушение. А они из-за этого развели плач на весь мир и готовы с домов вниз головой прыгать. Ну прямо клоуны из цирка.
11:11 3 октября
tolkopositiv
Ну хорошо уже хоть то, что Иванова публично к награде за заслуги перед отечеством не представили. Как там в рекламе: Газпром - народное достояние.
11:09 3 октября
gong
Судейский инспектор ФИФА: "Иванов испортил матч "Зенит"-"Спартак".
11:09 3 октября
HONESTO
мдам...жесть...
11:02 3 октября
баламошка
Газовое лицемерие во всей красе.
11:02 3 октября
Dexterous
Миллер видимо там смачно профинансировал Ивановых. Всех. На всякий случай. Печально что если бы такое судейство было на региональных командах, никакого бы, как называют бомжи, "визга" вообще бы не было. Все заурядно.
11:02 3 октября
Vedi
Прикоснулся руками ... ха ха ха ... наверно гениталии искал ... ха ха ха - кстати надо такую формулировку судьям показать они любят эти изречения .
11:01 3 октября