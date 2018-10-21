Судьба Башкирова и Тигиева решится в начале ноября

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Крыльев Советов", 31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело об административном правонарушении полузащитника Евгения Башкирова, которого задержали в пьяном виде за рулем. Максимальное наказание, которое грозит футболисту, предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. В клубе также уточнили сроки рассмотрения дела Георгия Тигиева, который был задержал при схожих обстоятельствах.

– У Башкирова суд будет 31 октября, – сообщили в пресс-службе "КС". – По Тигиеву ждем результаты, примерно 10 дней.

Гендиректор самарцев Виталий Шашков отмечал, что клуб не будет расторгать контракты с футболистами. Медицинское освидетельствование 23-летнего Тигиева не показало следов запрещенных препаратов, как и у Башкирова. В субботнем матче 11-го тура РПЛ с "Уралом" (1:1) Башкиров вышел на замену во втором тайме, а Тигиев не попал в заявку. (Евгений Белоусов)