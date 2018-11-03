Суд запретил болельщику "Анжи" посещать матчи за мат на трибуне

Суд Ростова-на-Дону запретил болельщику "Анжи" посещать спортивные мероприятия за нецензурную брань на стадионе "Ростов Арена" во время матча между "Ростовом" и "Анжи" (1:0). Инцидент произошел на игре премьер-лиги 27 октября.

По факту произошедшего в отношении жителя Дагестана Абакара-Ахмед Гамидова был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает RostovGazeta. На суде мужчина признал свою вину. Гамидова оштрафовали на десять тысяч рублей и на год запретили посещать спортивные мероприятия.