Суд запретил болельщику "Анжи" посещать матчи за мат на трибуне

Суд Ростова-на-Дону запретил болельщику "Анжи" посещать спортивные мероприятия за нецензурную брань на стадионе "Ростов Арена" во время матча между "Ростовом" и "Анжи" (1:0). Инцидент произошел на игре премьер-лиги 27 октября.
По факту произошедшего в отношении жителя Дагестана Абакара-Ахмед Гамидова был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает RostovGazeta. На суде мужчина признал свою вину. Гамидова оштрафовали на десять тысяч рублей и на год запретили посещать спортивные мероприятия.
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https://rostovgazeta.ru/news/society/02-11-2018/bolelschiku-na-god-zapretili-poseschat-matchi-za-mat-na-rostov-arene
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