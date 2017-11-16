21:13 | Футбол — РФПЛ

Суд взыскал с ЦСКА 1,5 миллиона евро

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Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу одного из банков, информирует RNS. Иск был подан в августе текущего года. Клуб имеет права подать апелляцию.

- Суд принял решение взыскать с ЦСКА задолженность в размере 1,17 миллиона евро по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро, а также процентов за пользование чужими денежными средствами… в размере 31 722,49 евро, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей, – цитирует издание судью Залину Битаеву.

Дополнительная информация

https://rns.online/sports-economy/Sud-vziskal-s-TSSKa-155-mln-po-isku-Tempbanka-2017-11-16/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Helicopter

Темп банк.

21:46

shpasic

пиджак уже продал, придётся теперь галстук продавать.

21:37

merniloskut

Почему так мало?

21:33

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

О, как!!! Придётся носатому стадион разбирать и как б/у стройматериалы продавать...

21:20