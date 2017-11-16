Суд взыскал с ЦСКА 1,5 миллиона евро

Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу одного из банков, информирует RNS. Иск был подан в августе текущего года. Клуб имеет права подать апелляцию.
- Суд принял решение взыскать с ЦСКА задолженность в размере 1,17 миллиона евро по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро, а также процентов за пользование чужими денежными средствами… в размере 31 722,49 евро, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей, – цитирует издание судью Залину Битаеву.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Sud-vziskal-s-TSSKa-155-mln-po-isku-Tempbanka-2017-11-16/
Helicopter
Темп банк.
21:46
shpasic
пиджак уже продал, придётся теперь галстук продавать.
21:37
merniloskut
Почему так мало?
21:33
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
О, как!!! Придётся носатому стадион разбирать и как б/у стройматериалы продавать...
21:20