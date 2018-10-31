Суд в Самаре рассмотрит дело полузащитника "Крыльев Советов" Башкирова

Мировой судья Ленинского района Самары сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова, задержанного за рулем в пьяном виде, информирует "РИА Новости".

Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

"Рассмотрение дела назначено на 31 октября… Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, - Башкиров", - говорится в материалах дела.

При схожих обстоятельствах и также 14 октября был задержан защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев. Позднее клуб сообщил, что результаты медицинского освидетельствования в понедельник показали отсутствие запрещенных препаратов и алкоголя в крови Тигиева. Инициированная полицией экспертиза также не выявила наличия алкоголя в крови футболиста.