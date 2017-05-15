Суд утвердил мировое соглашение между "Альфа-банком" и связанными с владельцем ЦСКА компаниями

"Альфа-банк" и компании, связанные с владельцем ЦСКА Евгением Гинером, заключили мировое соглашение по иску на 91,6 миллиона долларов в Арбитражном суде.

Суд рассмотрел текст мирового соглашения, утвержденного в Арбитражном суде Московской области в апреле. Иски "Альфа-банку" к Гинеру и компаниям, связанным с предпринимателем, рассматривались в Арбитражных судах Москвы и Московской области, а также Мещанском районном суде Москвы.

– Для нас это, безусловно, важное соглашение, – приводит RNS слова Гинера. – Мы удовлетворены его условиями и намерены продолжить сотрудничество с банком в обоюдовыгодном ключе.

В мае 2016 года "Альфа-банк" подал иск к компаниям "Чудовский фарфор", "Элекс-полюс кар" и "Старт-Авиацентр" на 91,616 миллиона долларов. Банк требовал погасить задолженность компании "Элекс-полюс кар", 25 процентов которой, по данным СПАРК, принадлежит Евгению Гинеру. "Элекс-полюс кар", в свою очередь, владеет 27,5 процента в "Чудовском фарфоре" и 25 процентами в "Старт-Авиацентре".

В июне 2016 года Мещанский суд Москвы постановил взыскать с Гинера более 98 миллионов долларов в пользу "Альфа-банка" в качестве возмещения задолженности по кредитному договору, в котором Гинер выступал в качестве поручителя. Мосгорсуд в феврале отклонил апелляцию ответчика на это решение.

В ноябре прошлого года, на одном из предыдущих заседаний в Арбитражном суде Москвы, стороны заявили, что близки к достижению мирового соглашения. Впоследствии заседания в Арбитражном суде Москвы по этому процессу неоднократно переносились, несмотря на публичные заверения "Альфа-банка" о готовности заключить мировое соглашение с Гинером.

Суд отложил мировое соглашение между "Альфа-банком" и компаниями, связанными с Гинером//

"Альфа-банк" и связанные с Гинером компании заключили мировое соглашение