Суд Санкт-Петербурга 26 ноября рассмотрит дело о пьяной езде футболиста "Крыльев Советов"

Мировой судья 129 судебного участка Санкт-Петербурга 26 ноября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова​, задержанного за рулем в пьяном виде, сообщает "РИА Новости".

Сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября, он находился за рулем в нетрезвом виде. В отношении футболиста был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.