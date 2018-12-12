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Суд рассмотрит жалобу о переносе в Москву иска Глушакова о разводе

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Ростовский областной суд рассмотрит жалобу адвоката полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова на решение о передаче в Москву иска к супруге Дарье о разводе. Рассмотрение назначено на среду, 12 декабря.

- Рассмотрение жалобы адвоката Глушакова назначено на 11.00 мск 12 декабря", - приводит слова пресс-секретаря суда "РИА Новости".

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181212/1547837183.html

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