Суд рассмотрит жалобу Кокорина на лишение водительских прав 13 апреля

Тверской районный суд Москвы рассмотрит жалобу форварда "Зенита" Александра Кокорина на постановление о лишении водительских прав 13 апреля, сообщает РАПСИ. Напомним, что в конце марта суд Тверского района Москвы лишил на 4 месяца водительских прав Кокорина за езду по встречной полосе в центре столицы.

По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома №5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль "Бентли", за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. В пресс-службе столичной полиции рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.