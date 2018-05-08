Суд рассмотрит иск о взыскании с "Ростова" 155 миллионов рублей 4 июня

Арбитражный суд Ростовской области 4 июня рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 миллионов рублей с "Ростова" за несвоевременное исполнение договора, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Было предварительное судебное заседание. Суд определил назначить дело к судебному разбирательству на 4 июня", - отмечается в сообщении.

По данным суда, "между ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров). В соответствии с этим ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа". Фонд произвел полную оплату ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" по договорам цессии, до настоящего времени ФК "Ростов" не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере более 155 млн рублей.

Ранее фонд подал иск в суд о взыскании с "Ростова" более 300 миллионов рублей. Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 миллионов рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 миллиона рублей, в том числе 258 миллионов (неосновательное обогащение) и более 69 миллионов рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами". Очередное слушание по этому делу также прошло во вторник. Следующее заседание состоится 13 июня.