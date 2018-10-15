Суд рассмотрит апелляцию на арест Мамаева 19 октября. Сторона Кокорина ее пока не подавала

Апелляция на заключение под стражу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет рассмотрена Московским городским судом в пятницу, 19 октября, судья – Ольга Егорова.

В то же время адвокаты нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который также находится в СИЗО-2 "Бутырка", пока не подали необходимые документы для того, чтобы оспорить решение Тверского районного суда об аресте форварда до 8 декабря.

– Апелляцию мы получили только от Мамаева. Она будет рассмотрена 19 октября, в 10.00 в Московском городском суде, – сказала пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.

Мамаев и Кокорин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", по ней игрокам грозит до семи лет лишения свободы. Они участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Андрея Сизякин)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн