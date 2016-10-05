Суд признал законным арест счетов "Ростова"

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел прошение "Ростова" о признании недействительным постановления об аресте счетов клуба, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу суда. Требования дончан были отклонены. Мотивы этого решения станут известны позже. Таким образом, арест 37,8 миллиона рублей остается в силе.

Напомним, счета "Ростова" были арестованы в конце августа в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу Фонда социального страхования РФ, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, а также нескольких коммерческих структур.