19:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Суд признал законным арест счетов "Ростова"

0
0
0
7

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел прошение "Ростова" о признании недействительным постановления об аресте счетов клуба, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу суда. Требования дончан были отклонены. Мотивы этого решения станут известны позже. Таким образом, арест 37,8 миллиона рублей остается в силе.

Напомним, счета "Ростова" были арестованы в конце августа в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу Фонда социального страхования РФ, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, а также нескольких коммерческих структур.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161005/1110373657.html

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

rotor23

Когда прикроют уже эту туркменскую лавочку???))))

20:23

Инквизитор 2013-9

А где глава РФС??? Спит? Стадионы строит? А как с Законами? А? Губер и "спонсор" саввиди в одной лодке!!! Ребята! Выдать кредит в 500 000 млн.рублей под проценты... это спонсор????? Да он уже столько крови Ростову и городу выпил? Почему? Смотрим в Думу... где он Депутат.... Вот!

20:11

Инквизитор 2013-9

А где глава РФС??? Спит? Стадионы строит? А как с Законами? А?

20:03

Doctor X

Это копейки для команды уровня РФПЛ, не те счета закрываете. Ищите лучше....

19:55

fatka

А где деньги за лигу чемпионов? Вообще это когда нибудь кончиться...

19:54

Инквизитор 2013-9

Гнать этого грека из Ростова-на-Дону!

19:39

Инквизитор 2013-9

Ванька! Да ты никак не уймёшься? Закончишь как Сенька-Шалый! (к/ф "Ликвидация")

19:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ