Суд признал законным арест счетов "Ростова"

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел прошение "Ростова" о признании недействительным постановления об аресте счетов клуба, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу суда. Требования дончан были отклонены. Мотивы этого решения станут известны позже. Таким образом, арест 37,8 миллиона рублей остается в силе.
Напомним, счета "Ростова" были арестованы в конце августа в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в пользу Фонда социального страхования РФ, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, а также нескольких коммерческих структур.
rotor23
Когда прикроют уже эту туркменскую лавочку???))))
20:23
Инквизитор 2013-9
А где глава РФС??? Спит? Стадионы строит? А как с Законами? А? Губер и "спонсор" саввиди в одной лодке!!! Ребята! Выдать кредит в 500 000 млн.рублей под проценты... это спонсор????? Да он уже столько крови Ростову и городу выпил? Почему? Смотрим в Думу... где он Депутат.... Вот!
20:11
Инквизитор 2013-9
А где глава РФС??? Спит? Стадионы строит? А как с Законами? А?
20:03
Doctor X
Это копейки для команды уровня РФПЛ, не те счета закрываете. Ищите лучше....
19:55
fatka
А где деньги за лигу чемпионов? Вообще это когда нибудь кончиться...
19:54
Инквизитор 2013-9
Гнать этого грека из Ростова-на-Дону!
19:39
Инквизитор 2013-9
Ванька! Да ты никак не уймёшься? Закончишь как Сенька-Шалый! (к/ф "Ликвидация")
19:38