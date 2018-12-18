Суд признал "Кубань" банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о признании "Кубани" банкротом. Сообщается, что требования всех кредиторов были удовлетворены в рамках одного судебного производства.

- По делу о банкротстве "Кубани" 17 декабря вынесено решение. Это единое банкротство с разными заявителями, - приводит ТАСС слова пресс-секретарь суда Марии Комбаевой. - В январе 2019 года будут рассматриваться материалы по конкурсному управляющему.

Клуб существовал с 1928 года. Команда не смогла пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) из-за финансовых долгов, было принято решение о снятии с Олимп-Первенства ФНЛ. Минувший сезон "Кубань" завершила на 9-м месте.

"Кубань" этим летом была признана банкротом и прекратила свое существование. В Краснодаре был основан новый клуб "Урожай", который дебютировал в Олимп-ПФЛ.