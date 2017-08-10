Суд отложил рассмотрение иска к "Рубину" о споре по Канунникову

Авиастроительный районный суд Казани отложил до 6 сентября рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к "Рубину" о споре по трудовому договору нападающего команды Максима Канунникова, сообщает ТАСС.

Ранее спонсор клуба "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к казанцам и нападающему с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора. 2 августа Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта.

Представитель истца ходатайствовала о проведении закрытого судебного разбирательства, так как посчитала информацию, которая будет озвучена в ходе процесса, финансовой тайной. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Второй ответчик бывший финансовый директор "Рубина" Ильдус Махмутов просил отложить рассмотрение дела, обосновав это тем, что не успел ознакомиться с его материалами.

Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым "Рубину" запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы футболиста, сумма отступных в контракте указана в размере 1 миллиона евро.