Суд отложил мировое соглашение между "Альфа-банком" и компаниями, связанными с Гинером

Арбитражный суд Москвы отложил утверждение мирового соглашения между "Альфа-банком" и структурами, связанными с президентом ЦСКА Евгением Гинером, информирует пресс-служба банка. Суд хочет сверить текст мирового соглашения с утвержденным ранее в Арбитражном суде Московской области. Также отмечается, что стороны подтверждают намерение завершить процедуру утверждения мирового соглашения

"Мне необходимо ознакомиться с текстами мировых соглашений на предмет наличия расхождений и неточностей", - отметил судья Светлана Белицкая.

Напомним, согласно материалам дела Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключен в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. В частности, к 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.

Мещанский суд Москвы 14 июня 2016 года взыскал более 98 миллионов долларов в пользу "Альфа-банка" с Гинера как поручителя по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Спустя два дня тот же суд взыскал с Гинера и двух других поручителей еще 3,57 миллиона долларов. Решения были подтверждены в марте Мосгорсудом. Газета "Ведомости" ранее писала, что кредит привлекался для строительства торгового центра "Новые Лужники" (бренд "Лужайка") на юге Москвы.

"Альфа-банк" 2 марта сообщил, что согласовал с Гинером основные условия реструктуризации просроченной задолженности на 100 миллионов долларов. В сообщении отмечалось, что "идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации".