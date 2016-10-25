12:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Суд отклонил апелляцию минспорта Краснодарского края по делу Ивелина Попова

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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил апелляцию Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и компании "ИСК инвест" по делу о выплате футболисту Ивелину Попову компенсации за переход из "Кубани" в "Спартак" в размере 600 тысяч долларов. Об этом сообщил адвокат полузащитника Сергей Пронкин. Полузащитник перешел из "Кубани" в "Спартак" в 2015 году. Московский клуб заплатил за футболиста 6 миллионов долларов.

- "Кубань" не выплачивает Попову компенсацию в размере 600 тысяч долларов за переход в московский клуб уже больше года, - цитирует ТАСС Пронкина. - Ранее в августе решением арбитражного суда Краснодарского края были отклонены требования акционеров "Кубани" - минспорта Краснодарского края и компании "ИСК инвест" - о недействительности дополнений к договору Ивелина Попова.

Суды подтвердили, что компенсационная выплата в пользу игрока при досрочном расторжении трудового договора законна. Это важный шаг в защите интересов профессиональных спортсменов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3731569

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