Суд отклонил апелляцию минспорта Краснодарского края по делу Ивелина Попова

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отклонил апелляцию Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и компании "ИСК инвест" по делу о выплате футболисту Ивелину Попову компенсации за переход из "Кубани" в "Спартак" в размере 600 тысяч долларов. Об этом сообщил адвокат полузащитника Сергей Пронкин. Полузащитник перешел из "Кубани" в "Спартак" в 2015 году. Московский клуб заплатил за футболиста 6 миллионов долларов.

- "Кубань" не выплачивает Попову компенсацию в размере 600 тысяч долларов за переход в московский клуб уже больше года, - цитирует ТАСС Пронкина. - Ранее в августе решением арбитражного суда Краснодарского края были отклонены требования акционеров "Кубани" - минспорта Краснодарского края и компании "ИСК инвест" - о недействительности дополнений к договору Ивелина Попова.

Суды подтвердили, что компенсационная выплата в пользу игрока при досрочном расторжении трудового договора законна. Это важный шаг в защите интересов профессиональных спортсменов.