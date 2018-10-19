Суд отказал СМИ в проведении трансляции суда Кокорина

Представители СМИ в зале Мосгорсуда, где рассматривается апелляция по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, ходатайствовали о проведении видеосъемки и трансляции.

Защита Кокорина не возразила против предложения, сам обвиняемый поддержал адвокатов. Суд отказал в ходатайстве, уточнив, что можно показать только итог заседания.

Кокорин и Мамаев на прошлой неделе стали участниками избиения трех человек в Москве. Им предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Футболисты и другие фигуранты дела помещены под стражу в СИЗО до 8 декабря.

Сегодня в суде рассматривается жалоба на заключение под стражу. Ранее суд отклонил апелляции Павла Мамаева и Кирилла Кокорина, они останутся в СИЗО.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!