Суд отказал "Динамо" в запрете на переход Ташаева в другой клуб

Арбитражный суд Москвы отказал "Динамо" в запрете на переход полузащитника Александра Ташаева в другой клубh, сообщает fcdin.com. 14 июня Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" подало исковое заявление в эту инстанцию в отношении игрока и футбольного клуба, держателем контрольного пакета акций которого оно является.

"Динамо" намерено судиться с Ташаевым. Что вообще происходит

Как ранее писал "СЭ", 4 июня 23-летний хавбек написал заявление об увольнении из "Динамо". Интерес к нему проявляет "Спартак". Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро.

В определении об отказе в обеспечении иска говорится, что в судопроизводстве находится дело о признании трудового договора от 29.12.2017 года, заключенного между АО "ФК "Динамо-Москва" и спортсменом-профессионалом Ташаевым А.М. недействительным в части условия пункта 18.1 следующего содержания: "В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к Футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба, клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций) в том числе компенсации за подготовку футболиста".

15 июня Арбитражный суд города Москвы вынес определение об отказе в обеспечительных мерах в виде:

– запрета АО "ФК "Динамо-Москва" производить увольнение Ташаева А.М., в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку и иные действия, связанные с проведением процедуры увольнения Ташаева Александра Михайловича;

– запрета РФС, РФПЛ, ФНЛ осуществление любых регистрационных действий, предусмотренных регламентами соревнований, проводимых под эгидой РФС и регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов, в том числе утверждения заявочного листа какого-либо футбольного клуба для участия в соревнованиях, предусматривающего наличие в составе команды такого клуба Ташаева Александра Михайловича, принятие от какого-либо футбольного клуба документов и заявлений, необходимых для регистрации контракта Ташаева А.М., заявлений Ташаева А.М. о внесении его в заявочный лист какого-либо футбольного клуба.

Татим образом, Ташаев может перейти в другой клуб, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, с выплатой предусмотренной компенсации.

Напомним, полузащитник выступает за основной состав "Динамо" с 2014 года, проведя за это время за бело-голубых 83 матча и забив 11 мячей. Он был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, однако в окончательную заявку команды на турнир не попал.

Таблица переходов РФПЛ //

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