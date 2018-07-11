Суд отказал благотворительному фонду во взыскании с "Ростова" 328 миллионов рублей

Арбитражный суд Ростовской области в среду отклонил иск благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании с "Ростова" 328,4 миллиона рублей, сообщает "Р-Спорт". В картотеке арбитражных дел указано, что в иске отказано полностью.

Фонд требовал у "Ростова" вернуть денежные средства, ссылаясь на то, что перечисление им их профессиональному футбольному клубу благотворительной деятельностью не является, и эти деньги перечислены без установленных законом оснований.

В материалах дела указано, что фонд перечислил клубу деньги по одному разу в декабре 2014 года и июле 2015 года, а также дважды в мае 2015 года. Всего истец просил взыскать с клуба 328,4 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения и около 69 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Всего арбитражный суд Ростовской области принял четыре иска данной некоммерческой благотворительной организации к "Ростову" на общую сумму более 737 миллионов рублей. Остальные иски по существу пока не рассмотрены.