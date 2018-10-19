Суд отказал адвокату Мамаева в приобщении протоколов об очных ставках с Паком и Гайсиным

Московский городской суд рассматривает апелляцию полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на заключение под стражу. Адвокат футболиста Игорь Бушманов настаивает на том, что его подзащитный не имеет отношения к эпизоду, квалифицированному в деле как хулиганство. Также он просил приобщить к делу различные документы. В частности, документ о состоянии здоровья одного из детей.

Кроме того, адвокат запросил протокол об очной ставке с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, которые были избиты в московской кофейне. Суд удовлетворил ходатайства адвоката Мамаева частично, отказав в приобщении протоколов об очных ставках. Защита настаивала на том, что Пак претензий к Мамаеву не имеет, поэтому и хулиганство усмотреть здесь нельзя и сидеть в СИЗО не нужно.

Напомним, что также суд рассмотрит апелляции Александра и Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Все они участвовали в драках в Москве, избив несколько человек. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!