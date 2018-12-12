Суд оставил решение о переносе в Москву иска Глушакова о разводе без изменений

Ростовский областной суд рассмотрел жалобу адвоката полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова на решение о передаче в Москву иска к супруге Дарье о разводе. Решение оставлено без изменений.

- Суд определил: определение Миллеровского районного суда оставить без изменения, частную жалобу Глушакова без удовлетворения, - приводит "РИА Новости" слова судьи.

Напомним, что 24 сентября Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

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