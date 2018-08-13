Суд оставил без удовлетворения апелляцию ВФСО "Динамо" по делу Ташаева

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу ВФСО "Динамо" по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Ташаевым. Таким образом, футболист продолжит выступать за "Спартак", а его бывший клуб не получит компенсацию.

Общество "Динамо" обратилось с апелляцией на решение суда, который отказался запрещать игроку переходить в другой клуб.

Ранее сообщалось, что "Динамо" обратилось в палату по разрешению споров РФС, чтобы на игрока наложили спортивные санкции. Телеграмм-канал "Мутко против" сообщил о том, что "динамовцы хотят вернуть 400 000 евро "подъемных", выплаченных игроку".

Информацию о решении суда вы можете посмотреть здесь.

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