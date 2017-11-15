Суд оставил без движения иски к "Ростову" на 253 миллиона рублей

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения два иска благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" к футбольному клубу "Ростов", сообщает "Р-Спорт". Благотворительный фонд 7 ноября подал к "Ростову" два иска - на 86,6 и 166,7 миллиона рублей. Истец требовал взыскать с ростовчан задолженности по кредитам в сумме более 147 миллионов рублей, почти 31 миллионов процентов по кредитам и свыше 75 миллионов рублей неустойки.

"Исковые заявления некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" оставить без движения. Предложить заявителю в срок до 5 декабря 2017 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения", - говорится в информации из картотеки арбитражных дел.

Истец подал подал ходатайства об отсрочке госпошлины на общую суму в 400 тысяч рублей. Отмечается, что фонд представил перечень расчетных счетов, согласно которому у фонда открыто 5 счетов в нескольких банках. Однако истец предоставил справки банков об отсутствии средств только на 3 счетах.

Согласно решению судьи, фонд должен предоставить документ об уплате государственной пошлины или справки из банков в подтверждение отсутствия денежных средств на всех счетах предприятия. Во втором случае суд может отсрочить уплату госпошлины или уменьшить ее размер.