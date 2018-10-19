Суд идет! Началось заседание по бракоразводному процессу семьи Глушаковых

В Никулинском районном суде Москвы началось заседание по бракоразводному делу хавбека "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, а также по мету жительства и воспитанию их детей.

В роли истца выступает Дарья Глушакова, ее интересы представляет адвокат Сергей Жорин. Оба лично присутствуют на процессе.

Глушакова в суде нет. Сегодня он выступал за молодежный состав красно-белых в матче против "Арсенала", игра началась в 14.00. Полузащитника на заседании представляет адвокат Марина Дубровская.

16 октября суд перенес рассмотрение дела, чтобы сторона Глушакова сумела ознакомиться с новыми материалами, представленными истцами.

24 сентября Денис Глушаков подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов.

По словам Жорина, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость. (Арман Мкртчян)