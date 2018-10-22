Суд арестовал банковские счета Глушакова из-за бракоразводного процесса

Никулинский суд Москвы арестовал банковские счета полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в рамках бракоразводного процесса футболиста и его жены - Дарьи.

- В данный момент известные нам счета футболиста арестованы, - цитирует РАПСИ адвоката Дарьи Сергея Жорина.

По его словам, имущественные требования окончательно еще не определены, поскольку экспертная оценка совместного имущества пока не была проведена.

- Можно только сказать что речь идет о нескольких квартирах и денежных средствах семьи, - добавил Жорин.

По оценке адвоката, до начала бракоразводного процесса Глушаков вывел со счета около 300 миллионов рублей. По этой причине Жорин потребовал предоставить информацию о движении средств.

Следующее судебное заседание пройдёт 16 ноября и будет предварительным.