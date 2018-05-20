Стыки. Ответные игры. "Тамбов" – "Амкар", "Анжи" – "Енисей"

Сегодня пройдут ответные матчи переходного турнира между клубами РФПЛ и ФНЛ.

"Тамбов" - "Амкар" (Пермь) - 0:1 (0:1)

Гол: Костюков, 38.

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Быстров (Килин, 62), Кашчелан, Мурнин, Игнатович (Дорожкин, 67), Шевчук (Сергеев, 77), Часовских.

"Амкар": Нигматуллин, Идову, Белоруков (Суслов, 61), Конде, Сиваков, Занев, Гол, Огуде, Форбс (Баланович, 54), Комолов, Костюков (Рязанцев, 75).

Предупреждения: Шляков, 23. Костюков, 29. Огуде, 33. Форбс, 43. Идову, 55. Гол, 82. Кашчелан, 84.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Усачев (Ростов-на-Дону), Семенов (Гатчина).

20 мая. Тамбов. Стадион "СТЦ Тамбов".

Первый матч: 0:2

"Анжи" (Махачкала) - "Енисей" (Красноярск) - 4:3 (1:2)

Голы: Обрадович, 15 (0:1). Семакин, 17 (0:2). Поку, 45+2 (1:2). Калмыков, 73 (2:2). Полуяхтов, 74 (3:2). Сердеров, 84 - с пенальти (3:3). Полуяхтов, 90+4 (4:3).

"Анжи": Сугробов, Тетрашвили, Самарджич, Армаш (Калмыков, 53), Полуяхтов, Данченко, Бакаев, Антон, Поку (Будковский, 77), Маркелов (Глебов, 70), Лескано.

"Енисей": Филиппов, Кичин, Жиров, Гасанов, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов (Рожков, 43), Камеш, Кутьин (Саркисов, 52), Обрадович (Сердеров, 68).

Предупреждения: Антон, 18. Кичин, 20. Бакаев, 90+4.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Мосякин (Москва), Лунев (Новосибирск).

20 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Первый матч: 0:3