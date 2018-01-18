18:21 | Футбол — РФПЛ

Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил серьезную травму. Видео

Георгий ДЖИКИЯ. Фото AFP Травма Георгия ДЖИКИИ в матче с "Шанхаем Шанган". Фото ФК "Спартак"
Георгий ДЖИКИЯ. Фото AFP
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил повреждение (по всей видимости, очень серьезное) во время контрольного матча с "Шанхай Шанган" в рамках первого зимнего сбора в Дубае. Футболист травмировался на 12-й минуте игры.

При падении 24-летний защитник сборной России издал крик, а потом держался за колено и не сдерживал слезы. Спартаковец покинул поле на носилках, его унесли к машине скорой помощи. Футболист был заменен на Сальваторе Боккетти.

- У Джикии травмированы коленные связки. Повреждение серьезное. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал журналистам вскоре после этого момента руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (27)
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Динамо Клин

Дай бог здоровья Джикии, хороший парень и футболист...кресты-это полная ж..а

19:47

shpasic

так Зюба - спартаковец и есть, поэтому к нему столько внимания от СЭ. так что в теорию всё вписывается.

19:39

pahom-17

похоже уже тенденция...уже четвертый...((((...и мне будут говорить что это случайно..типа бывает...

19:20

ALEXEY959595

Будем надеяться, что подобная участь постигнет Саллаха в Ливерпуле. Тогда обыграем Египет на Ч М

19:18

lsergey733

Сквайер Треллони, ты тупой дятел... тут одну Зюбу неделю всем порталом вылизывают... А вам, божеконям, везде Спартак мерещиться... так про каждый пук Зенита пишут, а вам Спартак, Сартак... Вас корежит от одного слова Спартак... Не забрызгай слюной экран ))))

19:17

самарец

очень сочувствую!!! скорейшего выздоровления!!!

19:16

smit541

Как_то_так, естественно ему желают здоровья адекватные болельщики. А навозная куча недоболелов только смердит и усмехается.

19:16

Logva

Досвидули...)))

19:14

как_то_так

Блин...сколько срача и, ни кто не желает здоровья игроку, здоровья Жора и, вы забыли что он ,не только игрок Спартака но, и, основной сборной России...!

19:13

ravilius777

Джикия походу почитал комменты о своей шутке, впечатлился, посчитал себя виноватым и мыслями притянул наказание, обычное дело для не знающих, жаль, здоровья

19:11

HTIRLIC

Болельщик ЦСКА. Здоровья Георгию!!! Все кто здесь говорит гадости - вы дятлы. Желаю чтоб у вас была вечная диарея!

19:04

ALEXEY959595

Без Джикии оборона Спартака будет дырявой. Жаль. А ведь уже матчи с испанским Атлетиком не за горами. Кем Спартак укрепил оборону в межсезонье?

19:00

lsergey733

Сквайер Треллони, ты исче напиши что весь спорт в стране показывает и комментирует Спартак-ТВ, а не газпром медиа...

18:59

shpasic

Сквайер, это надо посмотреть, что Кафельников скажет. но "зенит-экспресс", конечно, опубликует мнение этого авторитетного болельщика))

18:58

Сквайер Треллони

Ах кресты,порванные кресты,судеб сломанных пол версты.

18:57

Rastan

Я не болельщик Спартака, но мне очень, что такое случилось, словно "накаркали" "друзья" нашей страны... Здоровья, очень неплохому, одному из ведущих игроков нашей сборной!

18:55

Сквайер Треллони

lsergey733 зенит-экспресс))))Тут дятлов полно,но такие как ты ещё не залетали.Скажет интересно кто нибудь,что нибудь вроде "надеюсь не серьёзно,а то свиньи кричать будут,что из за этого они золото профукали"?)))

18:55

FenixForever

Вот и всё, хана чемпионству. Здоровья Георгию.

18:54

lsergey733

Во, твари бомжовые повылазилии...

18:54

shpasic

а где почитать Зенит-Экспресс? там тоже ведут трансляцию контрольного матча Спартака, как на Спартак-Экспрессе?

18:53

lsergey733

EVIL915, заглохни, рассист...

18:52

Dzhan1328

Надеюсь вылетел надолго.

18:52

Dzhan1328

Твиттераст

18:51

lsergey733

И почему, интересно Зенит-Экспресс не написал, что Джикию сзади ударил игрок команды, где капитанит Жуванилда, ненавидящий Спартак?

18:51

EVIL915

Мстя за "шоколадки"...

18:49

Korvin

Здоровья!

18:49

xaris

Да, мимо чемпионата мира

18:42