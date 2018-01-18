Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил серьезную травму. Видео

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил повреждение (по всей видимости, очень серьезное) во время контрольного матча с "Шанхай Шанган" в рамках первого зимнего сбора в Дубае. Футболист травмировался на 12-й минуте игры.

При падении 24-летний защитник сборной России издал крик, а потом держался за колено и не сдерживал слезы. Спартаковец покинул поле на носилках, его унесли к машине скорой помощи. Футболист был заменен на Сальваторе Боккетти.

- У Джикии травмированы коленные связки. Повреждение серьезное. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал журналистам вскоре после этого момента руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"