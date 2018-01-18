Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил серьезную травму. Видео

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил повреждение (по всей видимости, очень серьезное) во время контрольного матча с "Шанхай Шанган" в рамках первого зимнего сбора в Дубае. Футболист травмировался на 12-й минуте игры.
При падении 24-летний защитник сборной России издал крик, а потом держался за колено и не сдерживал слезы. Спартаковец покинул поле на носилках, его унесли к машине скорой помощи. Футболист был заменен на Сальваторе Боккетти.
- У Джикии травмированы коленные связки. Повреждение серьезное. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал журналистам вскоре после этого момента руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Трансляция матча "Спартак" – "Шанхай Шанган"
Страшный крик Джикии pic.twitter.com/z12xIpqGSL– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.
Джикию уносят в скорую помощь. На ровном месте все случилось. Основательно полили поле перед матчем, играют почти в лужах pic.twitter.com/bkkVa0en73– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.
Динамо Клин
Дай бог здоровья Джикии, хороший парень и футболист...кресты-это полная ж..а
19:47
shpasic
так Зюба - спартаковец и есть, поэтому к нему столько внимания от СЭ. так что в теорию всё вписывается.
19:39
pahom-17
похоже уже тенденция...уже четвертый...((((...и мне будут говорить что это случайно..типа бывает...
19:20
ALEXEY959595
Будем надеяться, что подобная участь постигнет Саллаха в Ливерпуле. Тогда обыграем Египет на Ч М
19:18
lsergey733
Сквайер Треллони, ты тупой дятел... тут одну Зюбу неделю всем порталом вылизывают... А вам, божеконям, везде Спартак мерещиться... так про каждый пук Зенита пишут, а вам Спартак, Сартак... Вас корежит от одного слова Спартак... Не забрызгай слюной экран ))))
19:17
самарец
очень сочувствую!!! скорейшего выздоровления!!!
19:16
smit541
Как_то_так, естественно ему желают здоровья адекватные болельщики. А навозная куча недоболелов только смердит и усмехается.
19:16
Logva
Досвидули...)))
19:14
как_то_так
Блин...сколько срача и, ни кто не желает здоровья игроку, здоровья Жора и, вы забыли что он ,не только игрок Спартака но, и, основной сборной России...!
19:13
ravilius777
Джикия походу почитал комменты о своей шутке, впечатлился, посчитал себя виноватым и мыслями притянул наказание, обычное дело для не знающих, жаль, здоровья
19:11
HTIRLIC
Болельщик ЦСКА. Здоровья Георгию!!! Все кто здесь говорит гадости - вы дятлы. Желаю чтоб у вас была вечная диарея!
19:04
ALEXEY959595
Без Джикии оборона Спартака будет дырявой. Жаль. А ведь уже матчи с испанским Атлетиком не за горами. Кем Спартак укрепил оборону в межсезонье?
19:00
lsergey733
Сквайер Треллони, ты исче напиши что весь спорт в стране показывает и комментирует Спартак-ТВ, а не газпром медиа...
18:59
shpasic
Сквайер, это надо посмотреть, что Кафельников скажет. но "зенит-экспресс", конечно, опубликует мнение этого авторитетного болельщика))
18:58
Сквайер Треллони
Ах кресты,порванные кресты,судеб сломанных пол версты.
18:57
Rastan
Я не болельщик Спартака, но мне очень, что такое случилось, словно "накаркали" "друзья" нашей страны... Здоровья, очень неплохому, одному из ведущих игроков нашей сборной!
18:55
Сквайер Треллони
lsergey733 зенит-экспресс))))Тут дятлов полно,но такие как ты ещё не залетали.Скажет интересно кто нибудь,что нибудь вроде "надеюсь не серьёзно,а то свиньи кричать будут,что из за этого они золото профукали"?)))
18:55
FenixForever
Вот и всё, хана чемпионству. Здоровья Георгию.
18:54
lsergey733
Во, твари бомжовые повылазилии...
18:54
shpasic
а где почитать Зенит-Экспресс? там тоже ведут трансляцию контрольного матча Спартака, как на Спартак-Экспрессе?
18:53
lsergey733
EVIL915, заглохни, рассист...
18:52
Dzhan1328
Надеюсь вылетел надолго.
18:52
Dzhan1328
Твиттераст
18:51
lsergey733
И почему, интересно Зенит-Экспресс не написал, что Джикию сзади ударил игрок команды, где капитанит Жуванилда, ненавидящий Спартак?
18:51
EVIL915
Мстя за "шоколадки"...
18:49
Korvin
Здоровья!
18:49
xaris
Да, мимо чемпионата мира
18:42