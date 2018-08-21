Странное поведение спартаковца Фернанду при штрафных. Зачем он делает это?

Полузащитник "Спартака" Фернанду в этом сезоне практикует необычный прием в защите при штрафных ударах соперника. Когда его партнеры выстраиваются в стенку, бразилец встает за ней на одно колено и другой ногой перекрывает максимально возможную зону за спинами партнеров.

Зачем он это делает? С одной стороны такой прием позволяет футболисту за стенкой принять на себя мяч, если партнеры подпрыгнут, а удар пройдет ниже. С другой – число обороняющихся вне стенки сокращается на еще одного футболиста, чем может воспользоваться соперник – и произвести розыгрыш.

Впрочем, стоит учесть, что Фернанду использовал эту стойку как в матче 2-го тура чемпионата России с "Локомотивом", так и в игре 4-го тура с "Краснодаром". Видимо, в штабе Массимо Карреры считают такое нововведение полезным.

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