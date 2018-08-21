00:00 | Футбол — РПЛ

Странное поведение спартаковца Фернанду при штрафных. Зачем он делает это?

18 августа. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 0:1. ФЕРНАНДУ (№11) и стенка "Спартака" при штрафном "Краснодара". Фото Андрей ШРАМКО, ФК "Краснодар"
18 августа. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 0:1. ФЕРНАНДУ (№11) и стенка "Спартака" при штрафном "Краснодара". Фото Андрей ШРАМКО, ФК "Краснодар"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в этом сезоне практикует необычный прием в защите при штрафных ударах соперника. Когда его партнеры выстраиваются в стенку, бразилец встает за ней на одно колено и другой ногой перекрывает максимально возможную зону за спинами партнеров.

Зачем он это делает? С одной стороны такой прием позволяет футболисту за стенкой принять на себя мяч, если партнеры подпрыгнут, а удар пройдет ниже. С другой – число обороняющихся вне стенки сокращается на еще одного футболиста, чем может воспользоваться соперник – и произвести розыгрыш.

Впрочем, стоит учесть, что Фернанду использовал эту стойку как в матче 2-го тура чемпионата России с "Локомотивом", так и в игре 4-го тура с "Краснодаром". Видимо, в штабе Массимо Карреры считают такое нововведение полезным.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
3
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ