Страницу Смолова в "Википедии" закрыли от редактирования

Из-за частых изменений информации на станице нападающего "Краснодара" Федора Смолова в "Википедии", модераторы закрыли ее от возможного редактирования.

Отметим, что за последнее время пользователи меняли 27-летнему футболисту клубы на ЦСКА, "Зенит", "Црвену Звезду", "Вольфсбург", "Реал" и "Балтика". По информации "СЭ", Смолов может отправиться в петербургский клуб в обмен на Артема Дзюбу.

В этом сезоне форвард провел всего три матча во всех клубных турнирах после восстановления от травмы.