Страницу Хеведеса в "Википедии" исказили в связи с переходом в "Локомотив

Страницу защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса в "Википедии" изменили в связи с переходом в "Локомотив". Хотя о трансфере еще не объявлено официально, чемпион мира уже значится как игрок железнодорожников. При этом добавлена новая информация, которая явно неправдоподобна или несет шутливый характер.

Например, отмечается, что Хеведес женат на давней подруге Лизе Беляевой, которая работает клубным маскотом в "Локомотиве".

Страница Хеведеса в Википедии (измененные и добавленные фрагменты):

Бенедикт Хеведес – немецкий футболист, защитник клуба "Локомотив" и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В обороне может играть в центре и на флангах, что делает его универсальным футболистом. В связке с Ведраном Чорлукой образует лучшую пару центральных защитников в истории российских чемпионатов.

1 июля 2018 года Хеведес был куплен московским "Локомотивом" за 4 миллиона евро. Игрок прокомментировал свой переход:

"Это был цирк. Мне даже самому пришлось делать трансферный запрос в клуб. Я не попал в состав сборной на ЧМ-2018, поэтому люди из "Шальке" спросили, есть ли у меня желание переехать в Москву. Я хотел остаться в Германии, но ответил, что перейду, если они договорятся с "Локо". Все вроде было в порядке, я вернулся в "Шальке", и мне сказали: "Мы готовы тебя продать“. За 4 миллиона евро, что-то около того. Раз так, я решил согласиться на переход. Обо всем договорился и уехал в Москву. Сижу там, прошло уже 5-6 дней, а трансфера все нет.

Звонит мне тренер "Шальке" Закенбахер и говорит, что нужно возвращаться. Я говорю: "Никуда не поеду, меня продают". Тогда Закенбахер пошел к президенту "Шальке" и заявил, что если Хеведеса продадут, он покинет свой пост. В это время "Локомотив" играл матч с "Уфой". Я сказал Илье Геркусу, что если перед этой игрой не буду представлен болельщикам, вернусь в Гельзенкирхен. Он сказал – отстань, у меня сегодня день рождения. Так и получилось: я поехал назад, отыграл за "Шальке" три отличных матча. Но я-то уже хотел перейти в "Локомотив"! Мне говорили то да, то нет. Мне все это надоело, и я сам сделал трансферный запрос и в последнюю минуту трансферного окна переехал в Москву".