Страндберг - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Амкаром"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий огласил стартовый состав на игру 13-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле появится нападающий Карлуш Страндберг.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Натхо, Вернблум – Тошич, Головин, Ионов – Страндберг.
Запасные: Чепчугов, Набабкин, В. Березуцкий, Хосонов, Чалов, Траоре.
Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом: Селихов – Милькович, Конде, Джикия, Занев, Идову – Костюков, Баланович, Гол, Камолов – Бодул.
Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Огуде, Йовичич, Салугин, Прокофьев.
VictorHeinrich
Интересно, а можно взятого в аренду футболиста отправить в молодежку ? Вот бы Траоре пообтесался там.. И попросить соперников, чтобы больше ему по ногам били... Без костоломства, конечно...
18:05