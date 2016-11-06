17:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Страндберг - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Амкаром"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий огласил стартовый состав на игру 13-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле появится нападающий Карлуш Страндберг.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Натхо, Вернблум – Тошич, Головин, Ионов – Страндберг.

Запасные: Чепчугов, Набабкин, В. Березуцкий, Хосонов, Чалов, Траоре.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом: Селихов – Милькович, Конде, Джикия, Занев, Идову – Костюков, Баланович, Гол, Камолов – Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Огуде, Йовичич, Салугин, Прокофьев.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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VictorHeinrich

Интересно, а можно взятого в аренду футболиста отправить в молодежку ? Вот бы Траоре пообтесался там.. И попросить соперников, чтобы больше ему по ногам били... Без костоломства, конечно...

18:05

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