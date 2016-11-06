Страндберг - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Амкаром"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий огласил стартовый состав на игру 13-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле появится нападающий Карлуш Страндберг.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Натхо, Вернблум – Тошич, Головин, Ионов – Страндберг.

Запасные: Чепчугов, Набабкин, В. Березуцкий, Хосонов, Чалов, Траоре.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом: Селихов – Милькович, Конде, Джикия, Занев, Идову – Костюков, Баланович, Гол, Камолов – Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Зайцев, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Огуде, Йовичич, Салугин, Прокофьев.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"