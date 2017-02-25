Стоппила Сунзу: "Арсенал" способен выполнять серьезные задачи"

Новичок "Арсенала" Стоппила Сунзу признался, что перед переходом в тульскую команду посмотрел несколько матчей чемпионата России. Также он отметил, что о Туле ранее не слышал ничего.

- Перед тем как принять предложение "Арсенала", я посмотрел несколько матчей, - цитирует пресс-служба клуба Сунзу. - Понял, что здесь хороший уровень игроков, команда способна выполнять серьезные задачи, и согласился подписать контракт.

– Может, назовете самые известные клубы в России?

– Ух, надо вспомнить. Знаю "Зенит", "Спартак", а вот дальше сложнее.

– О Туле, наверное, вообще ничего не слышали?

– На самом деле да, пока не успел там побывать.