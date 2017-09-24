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20:14 | Футбол — РФПЛ

Стоппила Сунзу: "Арсенал" приехал за тремя очками, а уезжает с нулем"


Защитник тульского "Арсенала" Стоппила Сунзу после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что команда настраивалась на победу. Замбиец отметил, что соперник его ничем не изменил.

- Сложная игра, в которой было много борьбы, единоборств. Шансы были достаточно равные, мы свои не использовали, да еще и удача нам не сопутствовала. Мы приехали за тремя очками, а уезжаем с нулем.  Мы уже не первый раз играли с "Уфой", поэтому соперник нас особо ничем не удивил. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"Уфа": призрачная угроза и долгожданная победа // Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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