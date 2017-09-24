Стоппила Сунзу: "Арсенал" приехал за тремя очками, а уезжает с нулем"

Защитник тульского "Арсенала" Стоппила Сунзу после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России заявил, что команда настраивалась на победу. Замбиец отметил, что соперник его ничем не изменил.

- Сложная игра, в которой было много борьбы, единоборств. Шансы были достаточно равные, мы свои не использовали, да еще и удача нам не сопутствовала. Мы приехали за тремя очками, а уезжаем с нулем. Мы уже не первый раз играли с "Уфой", поэтому соперник нас особо ничем не удивил. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"Уфа": призрачная угроза и долгожданная победа // Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"