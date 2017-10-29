"Стоп, девчата, тормозите". Фанаты "Зенита" перефразировали хит группы "Ленинград"

Болельщики "Зенита" на первых минутах матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывесили баннер, в котором перефразировали хит группы "Ленинград" "Ч.П.Х.".
В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.
"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", – написано на баннерах "Виража".
Вот это панч от виража. pic.twitter.com/OpaUIbXfpQ– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.
nefanat
yspesh4 - ходите на уроки литературы, пока не поздно.
19:03
Старожил футбола
Это все Бздюба придумал: то косички, то тити. Вот на поле бы придумал... на поле слабо)) теперь снова со Спартаком Бздюба поборется ... за второе место))
18:22
Семь ветров
Вот так перформанс... Достойный культурных, даже очень. На мегадорогом стадионе какие то тряпки дешевые. Ответ девченок тоже неплох.))
18:18
Maedhros
отсылка к песне ленинграда же. точнее, её перефразирование
18:06
top220
Что? Бакланы атаковали девчонок?
17:54
ЗлобныйЖиртрест
За Локомотив болеет в основном девушки??? Да ладно
17:41
баламошка
yspesh4 Прикольно. "Что ж вы дико мнете тити?". Нарисовать не успели этот триллер? Пушкин родился в Питере и перевернулся../////////////////Трындец какой-то. ПУШКИН РОДИЛСЯ В МОСКВЕ.
17:39
yspesh4
Прикольно. "Что ж вы дико мнете тити?". Нарисовать не успели этот триллер? Пушкин родился в Питере и перевернулся...
17:37
ненавижу_Мойшу_Каца
Все правильно. Девчата-проводницы.
17:28
kaduly
Проводницы больше подходит
17:27
shpasic
а Гоша уже в Петербурге? как быстро из Халла добрался)
17:19
баламошка
Культурная недостолица. По-любому Бибигон кричалку придумал.
17:17