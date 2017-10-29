"Стоп, девчата, тормозите". Фанаты "Зенита" перефразировали хит группы "Ленинград"

Болельщики "Зенита" на первых минутах матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывесили баннер, в котором перефразировали хит группы "Ленинград" "Ч.П.Х.".

В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.

"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", – написано на баннерах "Виража".

Вот это панч от виража. pic.twitter.com/OpaUIbXfpQ – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"