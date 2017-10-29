17:12 | Футбол — РФПЛ

"Стоп, девчата, тормозите". Фанаты "Зенита" перефразировали хит группы "Ленинград"

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Болельщики "Зенита" на первых минутах матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" вывесили баннер, в котором перефразировали хит группы "Ленинград" "Ч.П.Х.".

В фанатских кругах существует мнение, что с начала 2000-х годов за команду, в основном, болеют девушки.

"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер", – написано на баннерах "Виража".

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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nefanat

yspesh4 - ходите на уроки литературы, пока не поздно.

19:03

Старожил футбола

Это все Бздюба придумал: то косички, то тити. Вот на поле бы придумал... на поле слабо)) теперь снова со Спартаком Бздюба поборется ... за второе место))

18:22

Семь ветров

Вот так перформанс... Достойный культурных, даже очень. На мегадорогом стадионе какие то тряпки дешевые. Ответ девченок тоже неплох.))

18:18

Maedhros

отсылка к песне ленинграда же. точнее, её перефразирование

18:06

top220

Что? Бакланы атаковали девчонок?

17:54

ЗлобныйЖиртрест

За Локомотив болеет в основном девушки??? Да ладно

17:41

баламошка

yspesh4 Прикольно. "Что ж вы дико мнете тити?". Нарисовать не успели этот триллер? Пушкин родился в Питере и перевернулся../////////////////Трындец какой-то. ПУШКИН РОДИЛСЯ В МОСКВЕ.

17:39

yspesh4

Прикольно. "Что ж вы дико мнете тити?". Нарисовать не успели этот триллер? Пушкин родился в Питере и перевернулся...

17:37

ненавижу_Мойшу_Каца

Все правильно. Девчата-проводницы.

17:28

kaduly

Проводницы больше подходит

17:27

shpasic

а Гоша уже в Петербурге? как быстро из Халла добрался)

17:19

баламошка

Культурная недостолица. По-любому Бибигон кричалку придумал.

17:17