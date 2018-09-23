11:03 | Футбол — РПЛ

"Столкновение неизбежно". Мощное видео "Локомотива" перед матчем с "Зенитом"

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"Локомотив" перед матчем 8-го тура РПЛ против "Зенита" опубликовал видео, посвященное предстоящей встрече. В этом ролике паровоз идет на волну. 

- Ты держишь курс, набираешь ход, идешь на всех парах и знаешь, что ты настоящий, из железа, - такими словами сопровождается видео.

После семи туров "Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков, "Локомотив" с 9 очками располагается на 11-й строчке. 

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)

Зенит - Локомотив

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