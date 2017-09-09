Стоило ли удалить Попова за фол на Канунникове? Мнение Бердыева

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не стал критиковать судей, не удаливших Ивелина Попова за фол на Максиме Канунникове в первом тайме гостевого матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Также специалист выразил удовлетворение игрой Сесара Наваса, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Видели ли вы фол Попова на Канунникове? - вопрос Бердыеву.

– В немного другой ситуации Кудряшова удалили, правда, это было в "Ростове". Но это не самое главное.

– Как можете оценить форму Навеса?

– Ни одной тактический ошибки. Разве что не успел подстраховать Сигурдссона в первом мяче. А так я в целом удовлетворен.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​