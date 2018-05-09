Стоцкий уходит из "Уфы"?

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий покидает клуб по окончании сезона. Об этом сообщила уфимская журналистка Эвелина Степанова в своем блоге. По информации источника, решение о продаже игрока уже принято, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Ранее в соцсетях супруга Стоцкого с большим дисконтом реализовывала абонемент в один из уфимских фитнес-клубов с формулировкой "в связи с переездом в другой город".
Стоцкий не примет участия в матче 30-го тура чемпионата России против "Тосно" из-за перебора желтых карточек. Всего в текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 8 передач.
kaop40
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20:14
diskmen
В ЦСКА к Ганчоренко.
20:04
баламошка
Не может быть!!! А кто это?
19:52