Стоцкий отправил мяч в свои ворота в игре "Уфа" - "Амкар"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий стал автором автогола в игре 9-го тура чемпионата России против "Амкара" - 1:1. Футболист отправил мяч в сетку головой на 75-й минуте после подачи в штрафную с левого фланга.

Трансляция матча "Уфа" - "Амкар"