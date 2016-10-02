Стоцкий отправил мяч в свои ворота в игре "Уфа" - "Амкар"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий стал автором автогола в игре 9-го тура чемпионата России против "Амкара" - 1:1. Футболист отправил мяч в сетку головой на 75-й минуте после подачи в штрафную с левого фланга.
Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий стал автором автогола в игре 9-го тура чемпионата России против "Амкара" - 1:1. Футболист отправил мяч в сетку головой на 75-й минуте после подачи в штрафную с левого фланга.
Реалист!
Было несколько повторов и для меня очевидно, что Стоцкий специально пробил по своим воротам. Хоть так распечатали великолепного Лунева.
15:40