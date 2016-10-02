15:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стоцкий отправил мяч в свои ворота в игре "Уфа" - "Амкар"

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Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий стал автором автогола в игре 9-го тура чемпионата России против "Амкара" - 1:1. Футболист отправил мяч в сетку головой на 75-й минуте после подачи в штрафную с левого фланга.

Трансляция матча "Уфа" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Реалист!

Было несколько повторов и для меня очевидно, что Стоцкий специально пробил по своим воротам. Хоть так распечатали великолепного Лунева.

15:40

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