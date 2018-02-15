Стипе Плетикоса: "Спартаку" на старте сезона не хватало эмоций"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса выразил мнение, что причинами неудачного старта красно-белых стали психологические проблемы и неудачная трансферная кампания.

– Нынешние проблемы – следствие неудачного старта. Было заметно, как команде не хватает эмоций, - цитирует RT Плетикосу. - Кроме того, играть на три фронта всегда очень тяжело. Отмечу также, что летом не хватило хороших трансферов… Правда, сейчас отчасти эта проблема решена. Я отлично знаю возможности Софьяна Ханни, так как внимательно наблюдаю за чемпионатом Бельгии. Могу сказать с уверенностью, что это стопроцентное усиление – атакующий полузащитник, который любит играть между линиями, отлично бежит в свободные зоны...

– Вы в добрых отношениях с Александром Селиховым. Как бывший вратарь, оцените его прогресс.

– Да! Мы с ним часто переписываемся, стараемся быть в контакте. Саша очень хороший парень, и я очень рад, что он смог завоевать первый номер в воротах. Это стоит дорого, особенно с учетом того, что Артем Ребров играет не хуже. Селихову повезло – Тема не просто опытный товарищ, но и очень порядочный человек, который поддерживает его. А Сашу похвалю еще раз, уровень его мастерства растет. Надеюсь, что он продолжит том же духе и станет первым номером и в сборной России!