Стипе Плетикоса: "Спарта" – проходимый соперник для "Ростова"

Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса в интервью "Известиям" выразил мнение, что "Ростову" по силам пройти "Спарту" в 1/16 финала Лиги Европы. По словам Плетикосы, главному тренеру команды Курбану Бердыеву будет очень важно стимулировать игроков на зимних сборах.

– Я считаю, что "Спарта" – проходимый соперник для "Ростова", – подчеркнул Плетикоса. – Ростовчане показывали очень хороший футбол в Лиге чемпионов. Большой плюс, что "Ростов" первый матч проведет дома, а ответный на выезде. Ведь они уже показали, что умеют уверенно играть в гостях. Что касается того, насколько "Ростову" будет сложно после зимнего перерыва, то я считаю, что Курбан Бердыев уже проходил через подобные трудности в "Рубине" и знает, как правильно подготовить команду. Конечно, будет очень важно стимулировать игроков на сборах в товарищеских матчах, чтобы они подошли к играм Лиги Европы в оптимальном состоянии. Но я не сомневаюсь, что туркменский специалист сделает все как надо.

