05:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стипе Плетикоса: "Спарта" – проходимый соперник для "Ростова"

0
0
0

Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса в интервью "Известиям" выразил мнение, что "Ростову" по силам пройти "Спарту" в 1/16 финала Лиги Европы. По словам Плетикосы, главному тренеру команды Курбану Бердыеву будет очень важно стимулировать игроков на зимних сборах.

– Я считаю, что "Спарта" – проходимый соперник для "Ростова", – подчеркнул Плетикоса. – Ростовчане показывали очень хороший футбол в Лиге чемпионов. Большой плюс, что "Ростов" первый матч проведет дома, а ответный на выезде. Ведь они уже показали, что умеют уверенно играть в гостях. Что касается того, насколько "Ростову" будет сложно после зимнего перерыва, то я считаю, что Курбан Бердыев уже проходил через подобные трудности в "Рубине" и знает, как правильно подготовить команду. Конечно, будет очень важно стимулировать игроков на сборах в товарищеских матчах, чтобы они подошли к играм Лиги Европы в оптимальном состоянии. Но я не сомневаюсь, что туркменский специалист сделает все как надо.
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651207

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ