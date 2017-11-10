Стипе Плетикоса: "Слава Богу, что переход в "Фулхэм" сорвался, ведь потом я перешел в "Спартак"

Бывший вратарь "Шахтера" Стипе Плетикоса, позже выступавший за "Спартак" и "Ростов", в интервью Football.ua рассказал о том, что он не расстроился из-за сорвавшегося перехода в "Фулхэм". По его словам, у него возникли сложности с получением рабочей визы.
– В 2006 году вы должны были оказаться в Фулхэме, но вместо вас туда перешел Лаштувка. Как вам отказали в рабочой визе, если вы стабиль но играли в сборной Хорватии?
– Предложение было не только от "Фулхэма", но и от "Селтика" со "Стандардом". Это только официальные! Луческу считал, что в "Шахтере" должно быть два сильных вратаря, поэтому меня не отпускал. Но с "Фулхэмом" всё было почти на мази. Я здорово сыграл на ЧМ-2006 в Германии, на пользу пошла годичная аренда в "Хайдук", я снова обрел уверенность. Проблема действительно заключалась в получении рабочей визы. Я бы ее получил, но вопрос решали 31 августа, в последний день трансферного окна. Поэтому "Фулхэм" подписал Лаштувку, а я остался в "Шахтере". И слава Богу, что так получилось. Потому что в 2007 году я перешел в "Спартак"!
Дополнительная информация
http://football.ua/ukraine/348797-stipe-pletikosa-esli-by-ne-bylo-luchesku-ne-dumaju-chto-shakhter-zabralsja-by-na-takuju-vysotu.html
gycrmalrrohm
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
10:31
Очень плохой мальчик
Стипе классный был вратарь.
10:23