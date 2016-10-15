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Стипе Плетикоса: "Джанаев показывает лучший футбол в своей жизни и выручает "Ростов"

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Экс-голкипер "Ростова" Стипе Плетикоса отметил, что нынешний первый номер донской команды Сослан Джанаев вышел на новый для себя уровень. По мнению хорвата, большой вклад в развитие его карьеры внес тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов

- Я видел игру Сослана против Коста-Рики, - приводит RT слова Плетикосы. - Он здорово начал матч, пару раз выручил, но затем пропустил мяч после рикошета. В целом ему забили четыре, но трудно обвинить его в случившемся. Вообще, считаю, что Джанаев сейчас показывает лучший футбол в своей жизни, он много выручает "Ростов".

Сослан - большой молодец, ведь он сумел вернуться на былой уровень после нескольких чудовищных ошибок. Это говорит о том, что он сильный человек, а это самое главное в спорте. Думаю, тут велика и заслуга тренера вратарей "Ростова" Виталия Кафанова, Курбана Бердыева, да и всей команды.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/article/326238-spartaku-tyazhelo-budet-vzlomat-oboronu-rostova-eksperty

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