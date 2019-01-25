Стеночка по-спартаковски. Мелкадзе открыл счет в матче с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе открыл счет в матче зимнего турнира в Катаре против "Зенита" на 28-й минуте.
Хавбек красно-белых Софьян Ханни перекинул мяч через четверых "зенитовцев", а Мелкадзе уверенно на линии штрафной получил пас и покатил мимо голкипера Михаила Кержакова.
"Зенит" – "Спартак": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 25 января, начало – в 18.30 (мск).
⚽ Роскошная комбинация "Спартака" и первый гол Мелкадзе за основу москвичей.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.
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