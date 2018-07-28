Стартовый матч РПЛ! "Урал" дома уступил "Анжи"

"Урал" на своем поле в матче 1-го тура РПЛ проиграл "Анжи" (0:1).
Единственный мяч забил Паул Антон.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Анжи" (Махачкала) - 0:1 (0:0)
Гол: Антон, 83.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Динга, Меркулов (Юсупов, 87), Димитров, Емельянов, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белоруков, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Чайковский (Антон, 68), Кулик, Гиголаев, Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80).
Предупреждения: Гиголаев, 24. Тетрашвили, 41. Рабиу, 52. Маркелов, 72. Динга, 90+3.
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
28 июля. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17126 зрителей.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/