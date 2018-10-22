Старшая дочь Карреры - болельщикам "Спартака": "Вы навсегда в нашем сердце"

Старшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа в своем Инстаграме опубликовала карикатуру на семейную фотографию, сделанную в день, когда красно-белые получили трофей чемпионов страны.

- Самый прекрасный опыт. Я буду хранить его в сердце всегда. Спасибо всем за Вашу поддержку и за все ваши замечательные сообщения. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, потому что вы лучшие болельщики! - написала Франческа под постом.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

54-летний Каррера возглавил "Спартак" в середине 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку. Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

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