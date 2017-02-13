11:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Станислав Сухина: "У меня нет административного опыта, но с обязанностями примерно знаком"

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Бывший арбитр Станислав Сухина выразил уверенность в том, что ему хватит опыта для работы в качестве начальника основной команды "Локомотива". Предыдущим местом его трудоустройства был Департамент судейства и инспектирования РФС, в котором он работал с 2013 по ноябрь 2016 года.

- Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды, - цитирует ТАСС Сухину. - У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее.

"Локомотив" подтвердил назначение Сухины 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4017802

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Свой "свистулькин-решальщик"!!! Такой вот "ход конём" по "гос-корпоративному"!

11:46

regjy

ну всё! Локо обзавелся административным ресурсом:))))

11:17

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