Станислав Сухина: "У меня нет административного опыта, но с обязанностями примерно знаком"

Бывший арбитр Станислав Сухина выразил уверенность в том, что ему хватит опыта для работы в качестве начальника основной команды "Локомотива". Предыдущим местом его трудоустройства был Департамент судейства и инспектирования РФС, в котором он работал с 2013 по ноябрь 2016 года.
- Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды, - цитирует ТАСС Сухину. - У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее.
Ботаникум
Свой "свистулькин-решальщик"!!! Такой вот "ход конём" по "гос-корпоративному"!
11:46
regjy
ну всё! Локо обзавелся административным ресурсом:))))
11:17