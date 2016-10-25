Станислав Сухина: "Лапочкин верно удалил Цакташа"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина отметил, что главный арбитр встречи 11-го тура чемпионата России "Терек" - "Рубин" Сергей Лапочкин верно удалил полузащитника казанцев Мийо Цакташа. На 61-ой минуте игрок был удален за удар хавбека грозненской команды Далера Кузяева в голеностоп. Напомним, что на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален еще один футболист "Рубина" Карлос Самбрано.

- Надо судить не по степени травмы, а по тому нарушению, которое выполнил футболист, - цитирует ТАСС Сухину. - Играл Цакташ прямой ногой без попытки играть в мяч, попал в игрока шипами. С позиции судьи наказание было достаточно очевидным. Даже если повтор посмотреть, то четко видно, что футболист попал в ногу, в район голеностопа.

По поводу удаления Самбрано, мое мнение, что это - не карточка. Желтая карточка при игре рукой дается только при срыве атаки либо при лишении соперника забить гол. Все остальное - просто штрафной. Поэтому нужно было ограничиться назначением свободного удара.